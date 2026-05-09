Instagram ha avviato una vasta operazione per eliminare bot e account falsi, con effetti immediati sui profili di influencer, aziende e creator noti. Nel corso dei primi giorni, milioni di follower sono scomparsi da vari profili, evidenziando un intervento di pulizia su larga scala. La misura si inserisce in un tentativo di rendere più autentica la piattaforma e migliorare l’affidabilità delle metriche di engagement.

Instagram ha iniziato una delle più grandi operazioni di pulizia della sua storia recente e il risultato è già visibile: milioni di follower spariti nel giro di pochi giorni da profili di celebrità, aziende e creator famosissimi. Online qualcuno l’ha già ribattezzata “la grande epurazione del 2026”. Secondo quanto riportato da Inc.com, la piattaforma di proprietà di Meta ha avviato una nuova ondata di rimozione degli account inattivi, fake o sospetti. Una decisione che sta ridisegnando gli equilibri del social network e che potrebbe avere un impatto enorme anche sulle metriche di engagement. Come capire se ti hanno bloccato su Instagram: tutti i segnali (2026).🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Instagram elimina bot e account fake: miliioni di follower persi da influener e brand

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