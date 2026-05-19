Pedina e molesta una studentessa che lo denuncia per stalking Arrestato 40enne

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dopo essere stato denunciato da una studentessa per stalking. La giovane riferisce di essere stata pedinata quotidianamente, seguendo i suoi spostamenti tra casa e scuola per tutto il periodo delle superiori. La vittima ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine dopo aver subito comportamenti che le hanno causato disagio e paura. Le autorità hanno eseguito l’arresto in base alle accuse di molestie e pedinamenti reiterati nel tempo.

La pedinava ogni giorno. A pochi passi di distanza, da casa a scuola finché ha frequentato le superiori. E poi da casa alla stazione, che la ragazza raggiungeva per recarsi all'università. Addirittura sarebbe anche salito sullo stesso vagone del treno. Una persecuzione alla quale hanno messo fine. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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My boyfriend deceived me for 8 years, now I'm a powerful CEO's wife, first thing is: take him down!

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