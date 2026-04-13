Domodossola arrestato un uomo di 57 anni per stalking | seguiva una studentessa

A Domodossola, un uomo di 57 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver seguito e molestato una studentessa. L’arresto è stato eseguito dopo che sono stati raccolti elementi che dimostrano comportamenti persecutori nei confronti della giovane. La vicenda riguarda atti persecutori aggravati che hanno portato all’intervento delle forze dell’ordine.

I carabinieri di Domodossola hanno arrestato un uomo di 57 anni con l'accusa di atti persecutori aggravati nei confronti di una studentessa. L'intervento è avvenuto il 10 aprile, dopo che il padre della ragazza ha segnalato al 112 la presenza dell'uomo nei pressi della scuola frequentata dalla.🔗 Leggi su Novaratoday.it Segnalati con l'app YouPol movimenti sospetti in una casa di Porta Nuova, uomo di 57 anni arrestato per spaccioUna segnalazione arrivata su YouPol svela un’attività di spaccio di droga che porta all'arresto da parte della polizia di un uomo di 57 anni. “La mia vita è un inferno”: violenza sessuale e stalking. Arrestato uomo di 31 anniTerni, 27 marzo 2026 - Arrestato (ai domiciliari) un albanese di 31 anni ritenuto responsabile di stalking e violenza sessuale, commessi nei...