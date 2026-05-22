Staffetta simbolica in bicicletta per ricordare i magistrati Falcone e Borsellino e i caduti della polizia

Un corteo in bicicletta ha attraversato le vie della città in un gesto simbolico per ricordare i magistrati Falcone e Borsellino, uccisi in attentati negli anni ’90. La manifestazione ha coinvolto diversi partecipanti che hanno pedalato in silenzio, rendendo omaggio ai caduti della polizia di stato e a tutte le vittime del dovere. L’evento si è concluso con un momento di riflessione e un corteo finale presso un monumento dedicato alle vittime.

Omaggio ai caduti della polizia di stato, ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e a tutte le vittime del dovere. Codigoro e Ferrara si sono unite idealmente, venerdì 22, nel nome della memoria, della legalità e del sacrificio di chi ha servito lo Stato fino all’estremo sacrificio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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