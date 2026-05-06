Due scuole genovesi vincono il premio dedicato ai magistrati Falcone e Borsellino

Due scuole di Genova, San Desiderio e Il Glicine, si sono aggiudicate ex aequo il primo premio “Falcone Borsellino”, assegnato dal Movimento delle Agende Rosse ligure. Il riconoscimento è stato dedicato alle scuole dell’infanzia e viene consegnato in occasione di un’iniziativa dedicata ai magistrati Falcone e Borsellino. La cerimonia si è svolta recentemente, con le scuole che hanno ricevuto il premio durante un evento pubblico.

Gli istituti genovesi San Desiderio e Il Glicine hanno vinto ex aequo il primo premio “Falcone Borsellino” assegnato dal Movimento delle Agende Rosse ligure e dedicato alle scuole dell’infanzia.Il Movimento delle Agende Rosse ligure Gruppo “Falcone e Borsellino” è un’associazione culturale di.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Per Nordio le correnti dei magistrati sono un sistema para-mafioso, è polemica: “Oltraggio a Falcone e Borsellino”È scontro politico e istituzionale dopo le parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio sul Csm e sull'Anm. Bersani: il No al referendum va dedicato ai 28 magistratiIl 15 marzo 2026, a pochi giorni dal voto popolare programmato per il 22 e il 23 dello stesso mese, Pier Luigi Bersani ha preso la parola al...