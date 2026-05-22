Stabilimento Bonita il Comune di Tarquinia | Il vecchio gestore non ha titolo per svolgere le attività
Il Comune di Tarquinia ha annunciato di aver ripreso il controllo dello stabilimento Bonita, dopo aver risolto il contratto con l'attuale gestore il 14 aprile scorso. La decisione è stata comunicata dall'ente, che ha dichiarato che il precedente gestore non aveva più il diritto di continuare le attività all’interno della struttura. La revoca dell’affidamento è stata formalizzata ufficialmente, portando il Comune a rientrare in possesso dell’impianto.
“Il Comune di Tarquinia rientra formalmente in possesso dello stabilimento Bonita”. Lo fa sapere l'ente stesso, che il 14 aprile aveva già risolto il contratto e revocato l'affidamento al gestore. Il Comune aggiunge: “Il precedente gestore non ha titolo per la conduzione delle attività dello. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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