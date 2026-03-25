PalaBianchini il gestore | La vasca open è aperta e le attività continuano

Il gestore del PalaBianchini ha affermato che la vasca open è aperta e le attività sportive proseguono regolarmente. Nel frattempo, la società Nuoto 2000 ha definito infondate le notizie emerse nelle commissioni consiliari, secondo cui dirigenti comunali e tecnici dei lavori Pnrr avrebbero riferito che la vasca scoperta non sarebbe accessibile. La questione riguarda lo stato e l’utilizzo delle vasche del complesso sportivo.

“Notizia destituita di ogni fondamento”. Così la società Nuoto 2000 definisce quanto emerso in diverse commissioni consiliari, ovvero che, secondo dirigenti del Comune di Latina e direttori tecnici dei lavori Pnrr in esecuzione presso la vasca coperta del PalaBianchini, la vasca scoperta avrebbe dovuto sospendere le attività per permettere l’intervento, a causa della eccessiva vicinanza. Nella nota della società sportiva, si legge come “in relazione alle notizie, destituite da ogni fondamento e non avvallate da nessuna comunicazione ufficiale da parte della amministrazione comunale di Latina, di una probabile chiusura della attuale piscina da 33m coperta con il pallone pressostatico, la scrivente società Nuoto2000 comunica che è del tutto infondata e priva di qualsiasi conseguenza. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - PalaBianchini, il gestore: "La vasca open è aperta e le attività continuano" Articoli correlati Alba Parietti, la casa a Roma: la vasca in camera da letto, il living open space (con le coperte tigrate) e i quadri preziosi del nonnoVolto iconico della televisione italiana, Alba Parietti è da oltre trent’anni una protagonista costante del piccolo schermo. Sora, irregolarità amministrative. Sanzionato il gestore di un'attività commercialeUn imponente dispositivo di sicurezza ha interessato nella giornata di ieri, 15 gennaio, la città di Sora. Tutti gli aggiornamenti su PalaBianchini il gestore La vasca open... Argomenti discussi: PalaBianchini, tempi lunghi per la riapertura alle gare e al pubblico. PalaBianchini, il gestore: La vasca open è aperta e le attività continuanoLbc denuncia: Contraddizione tra le parole dei tecnici secondo cui doveva essere chiusa, e la realtà attuale ... latinatoday.it PalaBianchini, tempi lunghi per la riapertura alle gare e al pubblicoIl progetto di consolidamento in commissione Trasparenza, l'allarme anche della Benacquista ... latinatoday.it