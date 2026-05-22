Un episodio di vandalismo ha coinvolto il furto di un palo della segnaletica stradale, che è stato rimosso con calci e portato via. Questo fatto si aggiunge ai disagi già causati da un individuo che, nei giorni scorsi, aveva disturbato l’area di via Nosadella. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di risalire agli autori di questi atti. Nessuna persona è stata ancora identificata o denunciata in relazione a questi episodi.

Non bastava il grafomane di via Nosadella a turbare le giornate, già complesse, del centro cittadino. Mercoledì mattina ci si è messo anche un trentacinquenne romeno, in evidente stato di alterazione, a seminare il panico tra via Oberdan e via Goito. Concentrando la sua rabbia, in particolare, contro i cartelli della segnaletica stradale. Sbraitando e agitandosi, ha richiamato l’attenzione di tutti i cittadini che, intorno a mezzogiorno, si trovavano a passare nella centralissima zona. E che, quando lo hanno visto accanirsi con calci e spinte contro un povero cartello stradale che nulla di male aveva fatto se non trovarsi lungo la sua strada, hanno chiamato la polizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sradica a calci un palo della segnaletica e lo porta via: nei guai

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