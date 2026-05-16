Calci e pugni per rubargli lo zaino 16enne nei guai

Un ragazzo di 16 anni è stato coinvolto in un episodio di rapina avvenuto in via Archimede. Secondo quanto ricostruito, insieme a due soggetti non ancora identificati, ha seguito due persone che camminavano lungo la strada. Dopo averli avvicinati, ha aggredito uno dei due con calci e pugni, cercando di portargli via lo zaino. All’interno dello zaino erano custoditi effetti personali e 300 euro in contanti. L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine.

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Insieme ad altri due soggetti non ancora identificati, ha seguito due persone, che passeggiavano in via Archimede, e ha aggredito uno di loro con calci e pugni per sottrargli lo zaino contenente effetti personali e 300 euro in contanti.È successo intorno alle 3 di sabato 16 maggio 2026. 🔗 Leggi su Genovatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pugni e calci alla sorella: nei guai un 73enneContinua l'attività della polizia di Stato di Sondrio nel contrasto delle condotte di stalking e molestie, "al fine di offrire una rapida tutela alle... Omicidio di Massa, Giacomo Bongiorni sarebbe morto per calci, pugni e una caduta: i risultati dell'autopsia x.com Pavia, picchia la compagna a calci e pugni e cerca di colpirla con un coltello da cucina: il figlio 18enne lo blocca, arrestatoÈ accaduto a Scaldasole, in Lomellina. L'uomo, un 54enne italiano, è stato arrestato mentre tentava la fuga e portato in carcere. Per le lesioni riportate dalla donna, la prognosi è di 40 giorni ... milano.corriere.it Abbandonò la cagnolina per strada, non sapeva di essere inquadrato. L'incidente e la corsa dal veterinario: cosa rischia con la nuova legge reddit In quattro contro uno, giovane di 17 anni preso a calci e pugni in pieno centroL'aggressione in piazza Mercato sabato sera. Per il giovane lesioni al volto e 16 punti. Il padre: Mio figlio ora ha paura ... rainews.it