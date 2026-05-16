Calci e pugni per rubargli lo zaino 16enne nei guai
Un ragazzo di 16 anni è stato coinvolto in un episodio di rapina avvenuto in via Archimede. Secondo quanto ricostruito, insieme a due soggetti non ancora identificati, ha seguito due persone che camminavano lungo la strada. Dopo averli avvicinati, ha aggredito uno dei due con calci e pugni, cercando di portargli via lo zaino. All’interno dello zaino erano custoditi effetti personali e 300 euro in contanti. L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine.
Insieme ad altri due soggetti non ancora identificati, ha seguito due persone, che passeggiavano in via Archimede, e ha aggredito uno di loro con calci e pugni per sottrargli lo zaino contenente effetti personali e 300 euro in contanti.È successo intorno alle 3 di sabato 16 maggio 2026. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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