Un uomo di 26 anni è stato arrestato a Foligno dopo aver tentato di rientrare in un alloggio e aver danneggiato la porta a calci. Dopo aver provocato danni, è riuscito a rientrare nella casa. Le forze dell’ordine lo hanno fermato e accusato di violazione di domicilio aggravata e resistenza.

Eseguito a Foligno un arresto per violazione di domicilio aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Un 26enne di origine straniera, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro la persona e contro il patrimonio, è stato fermato dopo aver tentato con la forza di rientrare in un appartamento dal quale era stato escluso, opponendo poi resistenza agli agenti intervenuti. I fatti: il tentativo di rientro nell’alloggio Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando una segnalazione ha richiesto l’intervento degli agenti del Commissariato di Foligno (Perugia) presso un’abitazione situata nei pressi del centro storico. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Escluso da un alloggio a Foligno, distrugge la porta a calci e rientra in casa: 26enne nei guai

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