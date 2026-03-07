F1 Gp Australia Russell in pole e prima fila Mercedes | Leclerc quarto con Ferrari

Durante il Gran Premio d'Australia, George Russell ha ottenuto la pole position con la Mercedes, posizionandosi davanti agli altri piloti. La prima fila è tutta Mercedes, mentre Charles Leclerc si è classificato quarto con la Ferrari. La gara apre ufficialmente il campionato 2026 di Formula 1, con i team che si preparano per le sfide della stagione.

(Adnkronos) – George Russell con la Mercedes conquista la pole position del Gp d'Australia, prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1. Il pilota britannico oggi 7 marzo è il più veloce nelle qualifiche di Melbourne con il tempo di 1'18''518 e domani, dopo l'ottava pole della carriera, scatterà davanti al compagno di squadra, Kimi Antonelli, secondo in griglia con il crono di 1'18''811. Alle spalle delle due Mercedes, terza posizione per la Red Bull del francese Isack Hadjar (1'19''303) e quarta posizione per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1'19''327), che chiude la seconda fila.