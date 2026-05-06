Spray al peperoncino spruzzato in bagno a scuola arrivano le ambulanze

A Campi Bisenzio, vicino a Firenze, sono intervenute le ambulanze dopo che qualcuno ha spruzzato spray al peperoncino in un bagno di una scuola. L'episodio si è verificato il 6 maggio 2026 e ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Non ci sono notizie di feriti gravi, ma l’episodio ha suscitato preoccupazione tra studenti e personale scolastico. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Campi Bisenzio (Firenze), 6 maggio 2026 – Un gesto irresponsabile che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. Questa mattina, mercoledì 6 maggio, è stato necessario l’intervento dei soccorsi – seppur a titolo precauzionale – nella scuola secondaria di primo grado Garibaldi, in via Garcia Lorca, a Campi Bisenzio. A causarlo sarebbe stato uno spray urticante spruzzato nel bagno dell’istituto che fa parte dell’Istituto comprensivo Margherita Hack. Lo spray urticante a scuola. Per motivi ancora sconosciuti, sarebbe stato uno studente di terza media a compiere il gesto. Non è chiaro neppure perché il ragazzino fosse in possesso di uno spray urticante all’interno della scuola.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spray al peperoncino spruzzato in bagno, a scuola arrivano le ambulanze Notizie correlate Allarme nella sala mensa della scuola francese: 12 bambini della primaria si sentono male, qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncinoMilano, 19 febbraio 2026 – L’allarme scat ta al momento del pranzo, all’interno della sala mensa. Paura nella notte all'Alcatraz: spruzzato spray al peperoncino, un ragazzo va in ospedaleAttimi di paura alla discoteca Alcatraz di Milano, in via Valtellina, nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Spray al peperoncino spruzzato al Progetto formazione, intervengono i soccorsi; Spruzza spray al peperoncino e crea il panico; Rapinato all'Aperyshow, spruzzato nell'aria spray al peperoncino: Pochi controlli; Spray al peperoncino, spunta una bomboletta a scuola: alunna finisce in ospedale. Spray al peperoncino spruzzato in bagno, a scuola arrivano le ambulanzeSette studenti e una custode hanno accusato bruciore alla gola e tosse: per quattro di loro è stato necessario il trasferimento precauzionale, in codice verde, all’ospedale Meyer ... lanazione.it Ancona, spruzzano spray al peperoncino all’interno dell’istituto scolastico: la Polizia di Stato identifica e denuncia quattro studentesseSpray al peperoncino spruzzato a scuola, 4 studentesse denunciate. Gesto premeditato, 25 ragazzi intossicati (3 finiti al pronto soccorso). I poliziotti della Questura di Ancona hanno individuato i ... corriereadriatico.it In tutti i nostri #ipertosano! - Neutro Roberts deo spray/vapo/roll-on 50/150 ml - 3,40 € - Neutro Roberts deo spray/roll-on 50/200 ml - 3,90 € - facebook.com facebook