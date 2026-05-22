Questa mattina all’interno di una scuola di Arezzo si è verificato un episodio che ha richiesto l’intervento di diverse forze di soccorso. Intorno alle undici, una sostanza urticante è stata spruzzata in una classe, coinvolgendo quindici studenti che hanno avuto bisogno di assistenza medica. Tre di loro sono stati trasportati in ospedale per ulteriori controlli. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, insieme a polizia e vigili del fuoco.

Arezzo, 22 maggio 2026 – Mattina di caos all’istituto Buonarroti Fossombroni di Arezzo, dove intorno alle 11 sono intervenuti soccorritori del 118, polizia e vigili del fuoco per la diffusione di una sostanza urticante all’interno di una classe. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato spruzzato dello spray al peperoncino, provocando malori tra gli studenti presenti. L'intervento dei soccorsi. In piazza della Badia sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e i soccorritori della Croce Rossa. L’area è stata messa in sicurezza dai pompieri che si sono occupati del trattamento dell’ambiente per eliminare ogni traccia della sostanza. Il bilancio dei ragazzi coinvolti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spray al peperoncino spruzzato in classe: 15 ragazzi soccorsi, tre finiscono all’ospedale

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Spray al peperoncino al concerto di Anna Pepe

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