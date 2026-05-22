Spotify annuncia un accordo con Universal per ‘fare musica’

Spotify ha comunicato di aver stipulato un nuovo accordo con Universal Music, uno dei principali cataloghi discografici mondiali. L’intesa riguarda diverse iniziative di collaborazione tra le due aziende, che si concentrano sulla produzione e distribuzione di contenuti musicali. L’annuncio arriva in un momento in cui la piattaforma di streaming cerca di rafforzare la propria offerta e di ampliare le opportunità per artisti e case discografiche. Le parti non hanno ancora reso pubblici dettagli specifici sull’accordo.

Spotify annuncia un accordo con Universal music per ‘fare musica’. Si tratta in realtà di più accordi di licenza “senza precedenti” relativi alla musica registrata e all’editoria musicale che consentono a Spotify di lanciare un nuovo strumento con cui “i fan potranno creare cover e remix delle loro canzoni preferite”. “Questo strumento rivoluzionario – osserva Spotify – sarà basato su una tecnologia di AI generativa che aprirà ulteriori flussi di entrate e nuovi modi per favorire la scoperta di nuovi talenti. Introduce un modello di creazione in cui artisti e cantautori possono condividere direttamente il valore generato attraverso cover e remix su licenza basati sull’ AI sulla piattaforma Spotify “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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