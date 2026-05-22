Spotify ha annunciato il lancio di una nuova funzione sviluppata in collaborazione con Universal Music Group che consente agli utenti di creare remix e cover di brani degli artisti UMG utilizzando l’intelligenza artificiale. La funzione permette di generare versioni alternative delle canzoni, offrendo agli ascoltatori nuove modalità di interazione con la musica degli artisti coinvolti. La novità viene introdotta come parte di una collaborazione tra la piattaforma di streaming e l’etichetta discografica.

AGI - Spotify ha annunciato una nuova funzione sviluppata in collaborazione con Universal Music Group che permetterà agli utenti di creare remix e cover generate con l’intelligenza artificiale dei brani degli artisti UMG. La possibilità sarà accessibile solo per gli artisti che avranno dato il proprio consenso e comporterà un costo aggiuntivo rispetto all’abbonamento standard. Sia l’artista originale sia l’autore del brano riceveranno una quota dei ricavi generati dai contenuti creati dagli utenti. "Per la prima volta, i fan potranno creare legalmente cover e remix dai cataloghi degli artisti e degli autori partecipanti, con la condivisione del valore creato sia tra l'artista originale che tra l'autore", ha dichiarato Charlie Hellman, responsabile della divisione musicale di Spotify, durante l'Investor Day dell'azienda. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Spotify lancia i remix con intelligenza artificiale per gli artisti Universal

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