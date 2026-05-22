Domani e domenica, la città umbra si prepara ad accogliere Spoleto Fantasy Play, un evento dedicato al mondo del gaming, del fantasy e della cultura pop. Per la prima volta, il festival coinvolgerà diverse location nel centro storico, offrendo ai partecipanti incontri, tornei e attività legate a questi generi. L'iniziativa si svolge su due giorni, con l'obiettivo di coinvolgere appassionati di tutte le età e di promuovere la cultura ludica e fantastica nel territorio.

Spoleto Fantasy Play. È il festival dedicato al mondo del gaming, del fantasy e della cultura pop che per la prima volta animerà la cittadina umbra domani e domenica. Un format dinamico e diffuso che trasformerà il centro storico di Spoleto in una vera e propria arena a cielo aperto, dove partecipanti e visitatori potranno vivere due giornate all’insegna della competizione e dell’intrattenimento. L’anima del festival è fortemente orientata alle competizioni, con un’offerta ampia e trasversale capace di coinvolgere pubblici diversi. Tra le principali attrazioni figurano i tornei che spaziano dai titoli sportivi e action come FC26, Call of Duty e Fortnite, ai tornei di carte collezionabili dedicati a universi come One Piece, Magic e Riftbound. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Spoleto Fantasy Play. Pronti a giocare? Due giorni di festival

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Sentieri Tolkieniani 2026 a Macello (To): tre giorni di festival fantasy tra elfi e cavalieri del mondo di J.R.R. Tolkien

Due giorni di giochi e fumetti con Fantasy valley experienceA Savignano sul Rubicone due giorni dedicati alla creatività, al gioco e al divertimento.

Se ami i videogiochi vola a Spoleto, ecco perchéScopri Spoleto Fantasy Play, Videogiochi, cosplay, tornei esports e molto altro ti aspettano il 23 e 24 maggio. videogiochi.com

Fumetti, tornei e videogiochi: arriva Spoleto Fantasy playIl 23-24 maggio, la prima edizione di Spoleto Fantasy play dedicata agli appassionati del mondo del gaming, cosplay e della cultura pop ... umbria24.it