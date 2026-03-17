A Savignano sul Rubicone si svolgono due giorni dedicati a giochi e fumetti, organizzati dal Fantasy Valley Experience. L’evento invita bambini e adulti a immergersi in un mondo di creatività, con attività pensate per divertire e coinvolgere tutti. Durante l’evento si alternano momenti di gioco e spettacoli, offrendo un’occasione per vivere un week-end all’insegna del divertimento.

A Savignano sul Rubicone due giorni dedicati alla creatività, al gioco e al divertimento. È la proposta del Fantasy Valley Experience. Sabato le attività saranno ospitate nei locali dell’istituto Don Baronio che ospita da ieri la mostra sul mondo del fumetto e fantasy di Riccardo Crosa, anche autore del manifesto dell’edizione 2026. La mostra, a cura di Giovanni Zaccaria potrà essere visitata sabato dalle 15.30 alle 22.30 e domenica dalle 12 alle 17, ingresso libero. "Sabato dalle 15.30 alle 22.30, sono in programma inoltre attività ludiche guidate e momenti di gioco inclusivo per bambini, ragazzi e famiglie – ha spiegato l’assessore Alessio Tomei – Tra queste il workshop di fumetto, a cura della scuola di fumetto di Rimini, per imparare a creare una prima tavola tra anatomia, vignette, inchiostrazione e colore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Due giorni di giochi e fumetti con Fantasy valley experience

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