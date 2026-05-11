Sentieri Tolkieniani 2026 a Macello To | tre giorni di festival fantasy tra elfi e cavalieri del mondo di JRR Tolkien
A Macello, in provincia di Torino, si terranno nel 2026 tre giorni dedicati a un festival dedicato all’universo di Tolkien. L’evento, in programma nel territorio piemontese, vedrà la presenza di costumi e ambientazioni ispirate a elfi, cavalieri e altri personaggi del mondo fantasy creato dallo scrittore britannico. La manifestazione offrirà momenti di intrattenimento e incontri con appassionati e esperti del genere.
Il mondo fantastico nato dalla penna di J.R.R. Tolkien si appresta a tornare protagonista nel Torinese. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno 2026, la suggestiva cornice del Castello di Macello ospiterà la XIV edizione di "Sentieri Tolkieniani", il festival fantasy interamente dedicato.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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