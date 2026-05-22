Spionaggio ai magistrati | tre tecnici sotto indagine per accessi ai PC

Tre tecnici sono sotto indagine per aver avuto accesso ai computer di alcuni magistrati senza lasciare tracce evidenti. Le autorità stanno verificando come siano riusciti a entrare nei sistemi informatici e se ci siano state comunicazioni inviate a nome del procuratore. Sono in corso accertamenti per chiarire i dettagli delle operazioni e individuare eventuali responsabilità. La vicenda riguarda anche la provenienza di un’email inviata apparentemente dal procuratore.

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? Punti chiave Come hanno fatto i tecnici a entrare nei PC senza lasciare tracce?. Chi ha davvero inviato l'email a nome del procuratore Bombardieri?. Quali segreti istruttori sono stati esposti attraverso il software Ecm?. Perché il Ministero ha deciso di dismettere immediatamente quella tecnologia?.? In Breve Software Ecm installato nel 2019 su circa 40mila dispositivi tra magistrati e cancellieri.. Indagini coordinate dal Procuratore Nazionale Giovanni Melillo su tre tecnici della ditta esterna.. Sospetto accesso al PC del gip di Alessandria Aldo Tirone tramite test vulnerabilità.. Ex tecnico Stefano nega l'invio di email a nome del procuratore Bombardieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spionaggio ai magistrati: tre tecnici sotto indagine per accessi ai PC ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Radio Cusano (25-1-26) - Magistratura e tecnologia: contro disinformazione e analfabetismo digitale Sullo stesso argomento Milano, accessi abusivi ai pc dei magistrati: tre indagatiTre tecnici sotto indagine della Procura di Milano per presunti accessi abusivi ai pc dei magistrati: nel mirino il sistema ECM utilizzato dal... Presunti accessi abusivi ai pc dei magistrati, perquisizioni domiciliari e informaticheMilano, 21 maggio 2026 - L’inchiesta sui presunti accessi abusivi ai computer dei magistrati entra in una nuova fase investigativa. Software Ecm nei pc dei magistrati, tre tecnici indagati. Tra loro anche la fonte di Report. L’inchiesta smentisce le affermazioni di Nordio in ParlamentoIndagati tre tecnici per accesso abusivo ai pc dei magistrati. L'inchiesta dimostra che Report aveva ragione e sconfessa Nordio ... lanotiziagiornale.it Tre tecnici indagati per accessi abusivi a pc di magistrati a Torino e AlessandriaTra i magistrati che hanno notato accessi non identificati, il procuratore capo di Torino, Giovanni Bombardieri, e il giudice alessandrino Aldo Tirone ... quotidianopiemontese.it