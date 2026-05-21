Milano accessi abusivi ai pc dei magistrati | tre indagati

Tre tecnici sono attualmente sotto indagine da parte della Procura di Milano per presunti accessi non autorizzati ai computer dei magistrati. Le accuse riguardano l’uso illecito del sistema ECM, gestito dal Ministero della Giustizia, e sono state avviate verifiche sulle modalità di accesso ai dispositivi. La procura sta valutando eventuali responsabilità e accertando se siano stati violati protocolli di sicurezza informatica. L’indagine è ancora in fase preliminare e non sono ancora stati emessi provvedimenti definitivi.

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Tre tecnici sotto indagine della Procura di Milano per presunti accessi abusivi ai pc dei magistrati: nel mirino il sistema ECM utilizzato dal Ministero della Giustizia. L’indagine, coordinata dalla Procura milanese insieme allaProcura nazionale antimafia e antiterrorismo, riguardaintrusioni informaticheconcentrate soprattutto neldistretto giudiziario di Torino. Lo scorso marzo gli investigatori hanno eseguito diverseperquisizioni domiciliari e informatiche, tuttora in corso, dopo una denuncia relativa a presunti accessi illeciti ai sistemi informatici della magistratura. Secondo quanto riferito dalla Procura guidata daMarcello Viola, le intrusioni sarebbero state rese possibili “attraverso la forzatura del sistema” grazie all’utilizzo di credenziali di amministratore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano, accessi abusivi ai pc dei magistrati: tre indagati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Presunti accessi abusivi ai pc dei magistrati, perquisizioni domiciliari e informaticheMilano, 21 maggio 2026 - L’inchiesta sui presunti accessi abusivi ai computer dei magistrati entra in una nuova fase investigativa. “Accessi abusivi ai pc dei magistrati”: perquisizioni domiciliari e informatiche. Indagato un tecnico del ministeroPerquisizioni domiciliari e informatiche a seguito di una denuncia per accessi abusivi ai computer in uso ai magistrati. La Procura di Milano ha eseguito alcune perquisizioni domiciliari e informatiche nell'ambito di una indagine nata in seguito a una denuncia per accessi abusivi ai computer in uso ai magistrati #ANSA x.com Accessi abusivi ai pc dei magistrati, indaga la Procura di Milano: perquisizioni anche a TorinoLa Procura di Milano indaga su intrusioni informatiche nei computer dei magistrati tramite il sistema Ecm del Ministero della Giustizia. Nel mirino tre tecnici di una società di manutenzione ... affaritaliani.it Accessi abusivi ai pc dei magistrati: perquisizioni domiciliari e informatiche. Indagati 3 tecniciL'inchiesta si concentra sugli accessi tramite il sistema Ecm, installato sui dispositivi del ministero della Giustizia ... ilfattoquotidiano.it