Presunti accessi abusivi ai pc dei magistrati perquisizioni domiciliari e informatiche

Un’indagine riguarda presunti accessi non autorizzati ai computer di magistrati, portando a perquisizioni sia domiciliari che informatiche. Le autorità stanno eseguendo controlli presso alcune abitazioni e uffici legati all’indagine. Le verifiche si concentrano sui sistemi informatici coinvolti e sulla provenienza di eventuali intrusioni. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata, e le indagini sono in corso per accertare eventuali responsabilità.

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Milano, 21 maggio 2026 - L’inchiesta sui presunti accessi abusivi ai computer dei magistrati entra in una nuova fase investigativa. La Procura di Milano, d’intesa con il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ha disposto perquisizioni domiciliari e informatiche nell’ambito di un’indagine nata in seguito a una denuncia per presunte intrusioni nei dispositivi in uso ai magistrati attraverso il sistema Ecm, installato sui computer del Ministero della Giustizia. Il caso era stato sollevato dalla trasmissione televisiva Report e riguarda accessi informatici che, secondo quanto riferito dal procuratore capo di Milano Marcello Viola, “risultano concentrati nel distretto giudiziario di Torino ” a cui appartiene un tecnico ministeriale che risulta indagato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Presunti accessi abusivi ai pc dei magistrati, perquisizioni domiciliari e informatiche ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Software spia nei pc dei magistrati, perquisizioni domiciliari e informaticheAGI - La Procura di Milano d'intesa con il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ha svolto delle perquisizioni domiciliari e informatiche... Accessi abusivi ai dati Inps. Ex dipendente a giudizio anche alla Corte dei ContiOttocento e oltre accessi abusivi alla banca dati di dirigenti dell’Inps, ma anche giornalisti e politici. #rainews24 procura di Milano, Presunti accessi abusivi ai pc dei magistrati, perquisizioni in corso.. #garlasco x.com Presunti accessi abusivi ai pc dei magistrati, perquisizioni domiciliari e informaticheLa procura di Milano, d’intesa con il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, indaga su accessi sospetti nel distretto di Torino. Sotto la lente il sistema Ecm, installato sui dispositivi de ... ilgiorno.it Presunti accessi abusivi ai pc dei magistrati, perquisizioniLa Procura di Milano, d'intesa con il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ha eseguito alcune perquisizioni domiciliari e informatiche nell'ambito di una indagine nata in seguito a una de ... ansa.it