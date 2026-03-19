Sciopero scuola del 9 marzo 2026 | i dati ufficiali del Ministero dell’Istruzione sull’adesione del personale Partecipa il 2,51%

Il Ministero dell'Istruzione ha diffuso i dati ufficiali relativi allo sciopero del 9 marzo 2026, indicando che il 2,51% del personale scolastico ha aderito. La percentuale si riferisce al totale dei lavoratori dell'istruzione coinvolti nell'astensione. Non sono stati riscontrati problemi logistici o interruzioni significative nelle attività scolastiche durante la giornata di mobilitazione.

Il Ministero dell'Istruzione comunica i dati definitivi relativi allo sciopero del 9 marzo 2026: ha aderito il 2,51% del personale L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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