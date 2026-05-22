Special Days 2026 | quando lo shopping in Brianza premia

Da milanotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Brianza, nel 2026, è in programma un'iniziativa dedicata ai clienti di un noto centro commerciale. L'obiettivo è incentivare la frequentazione attraverso premi immediati, offrendo vantaggi concreti durante le giornate di shopping. L'iniziativa si svolgerà in date specifiche e coinvolgerà diverse attività commerciali presenti nel centro. La promozione mira a rendere più gratificante l'esperienza di acquisto, coinvolgendo i visitatori con offerte e incentivi dedicati.

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Arriva in Brianza un'iniziativa pensata per premiare la fedeltà dei visitatori di un noto centro e rendere ancora più piacevole l’esperienza di shopping con un vantaggio immediato.Special Days 2026Il Centro Commerciale Brianza (Strada Statale 35 dei Giovi - Paderno Dugnano) presenta “Special Days. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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