. Quante puntate sono previste per Dalla strada al palco Special 2026 su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate, in onda su Rai 1 dal 10 aprile 2026 in prima serata. Ecco la programmazione completa. (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: 10 aprile 2026. Seconda puntata: 17 aprile 2026. Terza puntata: 24 aprile 2026. Quarta puntata: 1 maggio 2026. Quinta puntata: 8 maggio 2026. Sesta puntata: 15 maggio 2026. Durata. Ma quanto dura ogni puntata di Dalla strada al palco Special 2026? Ogni serata andrà in onda su Rai 1 dalle ore 21,30 alle ore 23,55. La durata complessiva di ogni puntata, pause pubblicitarie incluse, sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Dalla strada al palco Special 2026: quante puntate, durata e quando finisce

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