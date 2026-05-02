Special Days Paella Valenciana di pesce all’Enoteca Evino di Selvazzano Dentro
Da giovedì 7 a domenica 10 maggio, l’Enoteca Evino di Selvazzano Dentro ospita una serie di eventi dedicati alla cucina spagnola. Durante il fine settimana, in collaborazione con Café Blanc, sarà possibile gustare la Paella Valenciana di pesce, un piatto tradizionale della regione. L’iniziativa si svolge all’interno della sede dell’enoteca, che organizza questa manifestazione per quattro giorni consecutivi.
Un lungo fine settimana dedicato ai sapori della tradizione spagnola approda a Selvazzano Dentro. Da giovedì 7 a domenica 10 maggio, l’Enoteca Evino, in collaborazione con Café Blanc, propone gli «Special Days» dedicati alla Paella Valenciana di pesce. Un'occasione per gustare una delle pietanze.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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