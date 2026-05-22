Spazzatrice stradale in fiamme sulla provinciale | strada chiusa al traffico | VIDEO
Una spazzatrice stradale è andata a fuoco sulla Strada Provinciale 4 Galliera, nel territorio di San Pietro in Casale. L’incendio ha causato la chiusura temporanea della strada al traffico nel tratto interessato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo a eventuali feriti o cause dell’incendio. La viabilità è rimasta bloccata fino alla riapertura del tratto.
E' stata temporaneamente chiusa la Strada Provinciale 4 Galliera, nel territorio di San Pietro in Casale. Un incendio ha bloccato la circolazione sulla SP20. Una spazzatrice stradale è stata avvolata dalle fiamme, rendendo necessario l'intervento immediato dei soccorsi. Il fuoco ha rischiato di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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