Ponte Castellina a Soragna chiusa al traffico della strada provinciale 12

La strada provinciale 12 di Soragna sarà chiusa al traffico veicolare dalle 8.30 di giovedì 12 marzo alle 18 di sabato 14 marzo, o fino al completamento dei lavori. La chiusura interessa il tratto del ponte sul torrente Stirone di Castellina. La misura è stata adottata per permettere interventi di risoluzione delle interferenze con i sottoservizi presenti nell’area.

La strada provinciale n. 12 di Soragna sarà chiusa al traffico veicolare dalle 8.30 di giovedì 12 marzo alle 18 di sabato 14 marzo (o comunque sino a fine lavori), in corrispondenza del ponte sul torrente Stirone di Castellina, per consentire la risoluzione delle interferenze con i sottoservizi presenti in loco. I percorsi alternativi saranno indicati, in loco, con apposita segnaletica. Parimenti, durante il periodo indicato, si dispone che i trasporti eccezionali autorizzati, siano effettuati nelle ore notturne, al fine di non congestionare il traffico nelle fasce orarie di maggiore affluenza. Tecnicamente la chiusura al traffico avverrà dal km 7+030 al km 7+200. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Soragna, varato il nuovo ponte a Castellina

Frana sulla provinciale: strada completamente chiusa al trafficoTempo di lettura: < 1 minuto L’evento franoso che ha interessato la Strada Provinciale 88, nel territorio del Comune di Contrada, è in continua...

Contenuti e approfondimenti su Ponte Castellina.

Aperto il ponte Bailey a Castellina di Soragna - Le fotoE’ stato regolarmente riaperto, questa sera, il ponte Bailey di Castellina di Soragna dopo il varo del nuovo ponte sul torrente Stirone lungo la strada provinciale 12. La nuova struttura in metallo in ... gazzettadiparma.it

Nuovo Ponte sullo Stirone a Soragna: Un'Opera di Ingegneria per il FuturoLa Strada Provinciale 12 (SP12) a Castellina di Soragna (Parma) ha visto la recente sostituzione del vecchio ponte sul torrente Stirone, ormai compromesso. L'intervento, ben oltre una semplice ... dailyexpress.it