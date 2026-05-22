Sparizioni fantasmi nozze ubriache | George Best 10 storie del mito che oggi avrebbe compiuto 80 anni

Oggi ricorreremmo agli ottant'anni dalla nascita di George Best, leggenda del calcio britannico. La sua vita è stata caratterizzata da episodi come la perdita di anelli durante un soggiorno a Las Vegas e incontri con donne norvegesi. Tra le sue vicende ci sono anche storie di sparizioni, feste ubriache e legami con personaggi famosi come Puskas ed Elvis Costello. La sua figura resta associata a momenti di spettacolo e a episodi più controversi che hanno fatto parlare di sé nel corso degli anni.

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