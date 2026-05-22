Sparizioni fantasmi nozze ubriache | George Best 10 storie del mito che oggi avrebbe compiuto 80 anni
Oggi ricorreremmo agli ottant'anni dalla nascita di George Best, leggenda del calcio britannico. La sua vita è stata caratterizzata da episodi come la perdita di anelli durante un soggiorno a Las Vegas e incontri con donne norvegesi. Tra le sue vicende ci sono anche storie di sparizioni, feste ubriache e legami con personaggi famosi come Puskas ed Elvis Costello. La sua figura resta associata a momenti di spettacolo e a episodi più controversi che hanno fatto parlare di sé nel corso degli anni.
Oggi 22 maggio, era il 1946, ottant'anni fa, nasceva George Best, il più iconico tra i fuoriclasse del dopoguerra. Un figlio del popolo, una rockstar, il Quinto Beatle, The Best, tante facce di uno stesso uomo. La sua leggenda è eterna: la vita spericolata, le donne, l’alcol, gli eccessi e in mezzo i dribbling, le giocate spettacolari, i gol incredibili. Nell’immaginario dei tifosi irlandesi: "Maradona good, Pelé better, George Best". Di Best si sa tutto, o meglio: quasi tutto. Questa Top 10 racconta il Best meno conosciuto, il più intimo. Gennaio 1971, Best sparisce alla vigilia della partita tra Manchester Utd e Chelsea. Nessuno sa dove sia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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