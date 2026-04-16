Oggi si sarebbe festeggiato il 110º compleanno di un celebre allenatore, noto per il suo ruolo nell'Inter, ma la sua data di nascita è stata successivamente messa in discussione. La sua vita rimane avvolta da numerosi dubbi, tra cui la falsificazione della data di nascita e il trasferimento in una zona riservata agli evangelici. La vicenda continua a suscitare interesse e domande tra gli appassionati di calcio e storici dello sport.

Helenio Herrera era un uomo pieno di segreti. Si era - letteralmente - inventato una vita parallela a quella reale, di dominio pubblico. E quella vita la impreziosiva di favolosi aneddoti e imprese leggendarie. Erano storie bugiarde che ammantavano l’epica del Mago. A partire dalla data di nascita. Per molto tempo - per quasi tutta la sua vita - Herrera aveva raccontato di essere nato il 16 aprile del 1916 (oggi in teoria ricorrerebbero i 110 anni). Non era vero. Lo scoprì la sua ultima moglie, la donna che lo ha accompagnato fino alla fine, Flora Gandolfi. Il Mago si era tolto sei anni, l’aveva fatto - probabilmente - per vanità. Nel porgersi verso il genere femminile - e di amanti ne ha avute tante - ci teneva a sembrare più giovane.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Oggi avrebbe compiuto 110 anni, ma non era vero: tutti i misteri del mago Herrera

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