24 marzo oggi dario fo avrebbe compiuto 100 anni le iniziative in toscana

Firenze, 24 marzo 2026 – Oggi Dario Fo avrebbe compiuto cent’anni. Attore, regista, pittore e autore, Premio Nobel per la letteratura 1997, è stato una delle personalità più influenti e discusse del teatro italiano ed europeo del Novecento. Sono diverse le iniziative che celebrano questo centenario, eccone alcune in Toscana. A San Salvi il progetto ‘Dario Fo, il Teatro e la Pace: una voce per la Festa della Toscana’ Nasce a San Salvi il progetto “ Dario Fo, il Teatro e la Pace: una voce per la Festa della Toscana ”, promosso dai Chille de la balanza nell’ambito della Festa della Toscana 2025, dedicata al tema “Toscana. Un ponte per la Pace”. Un percorso che intreccia teatro, impegno civile e memoria, guardando a una data altamente simbolica: il 24 marzo 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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