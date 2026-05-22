Spari contro le sedi di due associazioni allo Zen di Palermo

Da dayitalianews.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due associazioni situate nello Zen di Palermo sono state oggetto di attacchi con spari, provocando danni ai loro centri. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e le indagini sono in corso. Nessuna persona è rimasta ferita durante gli episodi, che si sono verificati in rapida successione. Le autorità stanno verificando eventuali collegamenti tra i due episodi e cercando di identificare i responsabili. La zona è stata messa sotto controllo per garantire la sicurezza.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Danneggiati i centri Handala e Albero della Vita. Momenti di tensione allo Zen 2 di Palermo, dove alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro le sedi delle associazioni Handala e Albero della Vita, realtà da anni attive nel quartiere con iniziative di volontariato e supporto sociale. Gli spari hanno provocato danni agli edifici che ospitano le due strutture, punto di riferimento per molte famiglie della zona. Indagini affidate ai carabinieri. Sull’accaduto stanno lavorando i carabinieri, che hanno già avviato gli accertamenti. I militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area e stanno raccogliendo diverse testimonianze per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e stabilire quando sia avvenuto l’episodio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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