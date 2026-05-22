Spari contro le sedi di due associazioni allo Zen di Palermo
Due associazioni situate nello Zen di Palermo sono state oggetto di attacchi con spari, provocando danni ai loro centri. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e le indagini sono in corso. Nessuna persona è rimasta ferita durante gli episodi, che si sono verificati in rapida successione. Le autorità stanno verificando eventuali collegamenti tra i due episodi e cercando di identificare i responsabili. La zona è stata messa sotto controllo per garantire la sicurezza.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Danneggiati i centri Handala e Albero della Vita. Momenti di tensione allo Zen 2 di Palermo, dove alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro le sedi delle associazioni Handala e Albero della Vita, realtà da anni attive nel quartiere con iniziative di volontariato e supporto sociale. Gli spari hanno provocato danni agli edifici che ospitano le due strutture, punto di riferimento per molte famiglie della zona. Indagini affidate ai carabinieri. Sull’accaduto stanno lavorando i carabinieri, che hanno già avviato gli accertamenti. I militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area e stanno raccogliendo diverse testimonianze per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e stabilire quando sia avvenuto l’episodio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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