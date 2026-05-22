Ancora spari allo Zen nel mirino due associazioni di volontariato in via Rocky Marciano

Nella zona dello Zen si sono verificati nuovi spari, questa volta contro due associazioni di volontariato situate in via Rocky Marciano. Le due organizzazioni coinvolte sono il centro Handala e Spazio Donna, entrambe attive nel territorio e impegnate nella promozione dei diritti umani e nel contrasto a varie forme di disagio sociale. Le associazioni hanno sede nello stesso civico, il 17, e sono state colpite da colpi di arma da fuoco senza che finora siano stati segnalati danni o feriti.

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Si torna a sparare allo Zen. Stavolta a finire nel mirino sono state due associazioni di volontariato, il centro Handala e Spazio Donna, entrambe con sede al civico 17 di via Rocky Marciano, realtà sociali molto impegnate nel territorio, che promuovono i diritti umani e provano a contrastare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Simon by J. Storer Clouston | Classic Mystery & Suspense Audiobook Sullo stesso argomento Notte di piombo anche allo Zen, spari contro un'auto parcheggiataDopo la rissa e i colpi di pistola contro una delle case popolari di via Don Minzoni, anche allo Zen si è consumata l'ennesima notte di piombo. Terrore allo Zen: spari contro negozi e controllo via social? Punti chiave Come possono i social media imporre la chiusura dei mercati? Perché i criminali hanno scelto proprio panificio e macelleria come...