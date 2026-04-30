Notte di piombo anche allo Zen spari contro un' auto parcheggiata

Nella notte, all'area dello Zen, sono stati esplosi colpi di pistola contro un'auto parcheggiata. Poco prima, in via Don Minzoni, si era verificata una rissa e si erano registrati spari contro una delle case popolari della zona. La situazione si è ripetuta, segnando un’altra notte caratterizzata da episodi di violenza nel quartiere.

Dopo la rissa e i colpi di pistola contro una delle case popolari di via Don Minzoni, anche allo Zen si è consumata l'ennesima notte di piombo. Sono quattro i proiettili esplosi contro un'auto parcheggiata in via Nicolò Carosio, una Renault Clio vecchio modello parcheggiata accanto alla mega.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Spari nella notte a Ostia: colpi contro un portone e un’auto in via delle AzzorreMomenti di paura nella notte a Ostia, sul litorale romano, dove sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco in via delle Azzorre. Furto nella notte allo Zen, rubati soldi e bottiglie d'alcol in un barI ladri si sono intrufolati nel bar Scalea, in via Lanza di Scalea, dopo aver forzato uno degli ingressi. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Notte di paura a Busseto: minaccia il vicino con una pistola finta senza tappo rosso: denunciato; Piombo e ritorsioni, aprile di sangue a Bari: cinque agguati in venti giorni, sullo sfondo la faida tra clan; Quel lungo incubo di Genova nella notte della Repubblica; Manifesti nella notte per Sergio Ramelli: Torino ricorda il militante ucciso nel 1975. Maltempo, notte (e mattina) di passione a Massa e sulla Versilia: pioggia intensa, temporali anche su Prato e PistoiaNubifragio a Massa con 73 mm di pioggia caduti in un’ora. Dalle prime ore della notte rovesci o temporali in estensione dalle zone di nord-ovest al resto della regione, in particolare sulle zone ... lanazione.it Piombino, notte di terrore e violenza: accoltellamenti e maxi rissaPIOMBINO. Ieri mattina, sabato 18 aprile, il casco che è stato usato per una rissa nella notte tra venerdì e ieri si trovava ancora in via Lombroso, appoggiato davanti ad una saracinesca di un negozio ... msn.com L'audio choc in piena notte del bimbo della famiglia nel bosco - facebook.com facebook A Porticello la notte della tragedia del Bayesian c’era “poco più di un groppo meteorologico, un improvviso aumento della velocità del vento che precede temporali e rovesci”. Lo sostengono i periti incaricati dalla procura di Termini Imerese di stabilire la forza x.com