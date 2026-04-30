Notte di piombo anche allo Zen spari contro un' auto parcheggiata

Da palermotoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, all'area dello Zen, sono stati esplosi colpi di pistola contro un'auto parcheggiata. Poco prima, in via Don Minzoni, si era verificata una rissa e si erano registrati spari contro una delle case popolari della zona. La situazione si è ripetuta, segnando un’altra notte caratterizzata da episodi di violenza nel quartiere.

Dopo la rissa e i colpi di pistola contro una delle case popolari di via Don Minzoni, anche allo Zen si è consumata l'ennesima notte di piombo. Sono quattro i proiettili esplosi contro un'auto parcheggiata in via Nicolò Carosio, una Renault Clio vecchio modello parcheggiata accanto alla mega.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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