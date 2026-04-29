Corteo del 25 aprile fermato un 21enne per gli spari contro gli attivisti dell' Anpi

Un giovane di 21 anni è stato fermato in relazione ai colpi di pistola ad aria compressa esplosi sabato scorso, 25 aprile, al termine di un comizio durante la Festa della Liberazione a Roma. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto dopo l'accaduto, e il fermo è stato disposto nel corso delle indagini in corso. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'incidente.

Arriva un fermo per i colpi di pistola ad aria compressa sparati sabato scorso, 25 aprile, appena concluso il comizio a Roma della Festa della Liberazione. Un uomo con il casco integrale, a bordo di uno scooter, ha esploso diversi colpi ferendo due attivisti dell'Anpi, Rossana Gabrieli, di.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Spari contro una coppia dell'Anpi per il 25 aprile a Roma, fermato nella notte un 21enne appartenente alla comunità ebraicaUn giovane di 21anni, che sarebbe appartenente alla comunità ebraica, è in stato di fermo in relazione al ferimento di un uomo e una donna, entrambi... Spari contro Anpi a Roma il 25 aprile, fermato un 21enne appartenente alla Comunità ebraicaLa Polizia di Stato nella notte ha fermato un 21enne appartenente alla Comunità ebraica, presunto autore degli spari contro gli attivisti dell'Anpi a... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: 25 Aprile: Festa della Liberazione; 25 aprile: Landini al corteo di Roma per l’81° anniversario della Liberazione; Tensioni al corteo del 25 aprile, il video dell'aggressione ai Radicali; Sabato 25 aprile 2026 il tradizionale corteo cittadino per l’anniversario della Festa della Liberazione d’Italia dal nazifascismo. Spari al corteo del 25 aprile a Roma, fermato un 21enne: Sono della Brigata EbraicaAGI - Un 21enne è stato fermato dai poliziotti della Digos perché sospettato di aver esploso un colpo di pistola a piombini centrando due militanti dell'Anpi al termine della manifestazione del 25 apr ... msn.com Spari al corteo del 25 aprile, arrestato un 21enne: «Sono della Brigata Ebraica». Accusato di tentato omicidioUn giovane di 21anni, che sarebbe appartenente alla comunità ebraica, è in stato di fermo in relazione al ferimento di un uomo e una donna, entrambi dell'Anpi, avvenuta il ... ilmessaggero.it Spari al corteo del 25 aprile, arrestato il 21enne Etihan Bondi: «Sono della Brigata Ebraica». Accusato di tentato omicidio - facebook.com facebook La frase di Beppe Sala sul corteo del 25 aprile scatena la polemica La vergogna di Sala, che vede “errori” solo nelle bandiere israeliane x.com