Sciabola maschile Italia in forza al Cairo | nove azzurri nel tabellone principale

Da sportface.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani al Cairo si svolgerà il tabellone principale di Coppa del Mondo di sciabola maschile, con nove atleti italiani che prenderanno parte alla gara. La competizione coinvolge gli sciabolatori qualificati che si sono guadagnati il posto nel torneo principale. La giornata vedrà sfide tra i diversi partecipanti provenienti da varie nazioni, con l’obiettivo di avanzare nelle fasi successive della competizione. La gara si svolge presso una struttura dedicata all’evento internazionale.

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Saranno nove gli sciabolatori italiani protagonisti domani nel tabellone principale della tappa di Coppa del Mondo al Cairo. Una presenza importante per il gruppo guidato dal CT Andrea Terenzio, che in Egitto punta a confermare competitività e profondità in una prova individuale che assegnerà le medaglie. Luca Curatoli era già certo della presenza nel main draw di questo Mondiale grazie allo status di testa di serie. Al capitano azzurro si sono poi aggiunti Cosimo Bertini, Matteo Neri, Edoardo Cantini e Dario Cavaliere, bravi a superare direttamente la fase a gironi grazie a un avvio convincente. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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