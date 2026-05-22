Sciabola maschile Italia in forza al Cairo | nove azzurri nel tabellone principale

Domani al Cairo si svolgerà il tabellone principale di Coppa del Mondo di sciabola maschile, con nove atleti italiani che prenderanno parte alla gara. La competizione coinvolge gli sciabolatori qualificati che si sono guadagnati il posto nel torneo principale. La giornata vedrà sfide tra i diversi partecipanti provenienti da varie nazioni, con l’obiettivo di avanzare nelle fasi successive della competizione. La gara si svolge presso una struttura dedicata all’evento internazionale.

Saranno nove gli sciabolatori italiani protagonisti domani nel tabellone principale della tappa di Coppa del Mondo al Cairo. Una presenza importante per il gruppo guidato dal CT Andrea Terenzio, che in Egitto punta a confermare competitività e profondità in una prova individuale che assegnerà le medaglie. Luca Curatoli era già certo della presenza nel main draw di questo Mondiale grazie allo status di testa di serie. Al capitano azzurro si sono poi aggiunti Cosimo Bertini, Matteo Neri, Edoardo Cantini e Dario Cavaliere, bravi a superare direttamente la fase a gironi grazie a un avvio convincente. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Scherma, Grand Prix di Incheon: nove azzurre nel tabellone principale femminile della sciabolaBattiston testa di serie, poi Passaro, Rotili, Fusetti e Mormile brillano nei gironi.

Cairo sorride all’Italia: undici fiorettisti azzurri si prendono il tabellone principaleL’Italia del fioretto maschile si presenta in forze alla giornata clou della Coppa del Mondo del Cairo.

Martina Batini e Matteo Tagliariol, campione olimpico di spada maschile nel 2008, si riconfermano una delle royal couple dello sport italiano e da oggi possono vantare di essere stati entrambi n.1 al mondo nelle rispettive discipline (sia nell'individuale che a s x.com

Scherma, nove sciabolatori azzurri in tabellone in Coppa del Mondo a Il CairoSi è alzato il sipario sull'ultima tappa della Coppa del Mondo di sciabola maschile. Si gareggia a Il Cairo in Egitto ed oggi erano in programma le ... oasport.it

Astana, l'Italia della scherma brilla con numerosi podi in spada e sciabolaIl fine settimana di Coppa del Mondo di scherma ad Astana ha visto l'Italia protagonista, raccogliendo numerose soddisfazioni nelle discipline della spada e della sciabola. Gli atleti azzurri hanno ... it.blastingnews.com