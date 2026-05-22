Spada femminile Italia da applausi a Saint-Maur | dieci azzurre nel tabellone principale
Inizia con ottimi risultati la tappa di Coppa del Mondo di spada femminile a Saint-Maur, con dieci atlete italiane che sono riuscite a qualificarsi per il tabellone principale. La competizione si svolge in Francia e vede le sportive italiane protagoniste sul campo di gara. La partecipazione di un numero così elevato di atlete nel main draw riflette la presenza forte e consolidata dell’Italia in questa disciplina. La giornata si è aperta con una serie di incontri che hanno stabilito le prime candidate alla vittoria.
Partenza più che positiva per l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo di spada femminile a Saint-Maur. Nella giornata dedicata alle qualificazioni, la squadra azzurra ha piazzato ben dieci atlete nel tabellone principale, confermando profondità, qualità e competitività del gruppo guidato dal CT Dario Chiadò. Quattro italiane era già qualificate di diritto grazie alla posizione tra le migliori sedici del ranking mondiale: Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Sara Maria Kowalczyk. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
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