Spada femminile Italia da applausi a Saint-Maur | dieci azzurre nel tabellone principale

Inizia con ottimi risultati la tappa di Coppa del Mondo di spada femminile a Saint-Maur, con dieci atlete italiane che sono riuscite a qualificarsi per il tabellone principale. La competizione si svolge in Francia e vede le sportive italiane protagoniste sul campo di gara. La partecipazione di un numero così elevato di atlete nel main draw riflette la presenza forte e consolidata dell’Italia in questa disciplina. La giornata si è aperta con una serie di incontri che hanno stabilito le prime candidate alla vittoria.

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