Scherma Grand Prix di Incheon | nove azzurre nel tabellone principale femminile della sciabola

Nel torneo di scherma Grand Prix di Incheon, nove atlete italiane si sono qualificate per il tabellone principale della gara di sciabola femminile. Tra queste, alcune sono state favorite nei gironi di qualificazione, mentre altre hanno superato con successo i turni preliminari, tra cui Viale, Spica, Criscio e Lentini. La competizione vede quindi una rappresentanza significativa dell’Italia, con diverse schermitrici in corsa per le fasi decisive del torneo.

Battiston testa di serie, poi Passaro, Rotili, Fusetti e Mormile brillano nei gironi. Viale, Spica, Criscio e Lentini superano i preliminari. Nella notte italiana il main draw con 15 azzurri in pedana. L’Italia della sciabola femminile si presenta in forze al Grand Prix di Incheon. Sono nove le azzurre che hanno conquistato il diritto a gareggiare nel tabellone principale femminile della tappa coreana del circuito d’élite, dove sono in programma esclusivamente prove individuali a punteggio maggiorato. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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