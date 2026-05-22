Scherma dieci spadiste staccano il pass per il tabellone principale in Coppa del Mondo a Saint-Maur

Dieci atlete della nazionale italiana di spada femminile hanno conquistato la qualificazione diretta al tabellone principale durante la tappa di Saint-Maur, ultima del circuito di Coppa del Mondo 2025-2026. La competizione si svolge questa settimana nella località francese, dove le spadiste si sono affrontate in qualificazioni che si sono concluse con il loro passaggio diretto. La manifestazione prevede ancora le gare di eliminazione diretta e si svolge su più giorni, coinvolgendo numerosi atleti provenienti da diverse nazioni.

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Comincia con il piede giusto il cammino della Nazionale italiana di spada femminile, da oggi impegnata sulla pedana di Sanit-Maur-des-Fossès, località che ospita questo fine settimana l’ultima tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma. In occasione della giornata odierna riservata ai tabelloni preliminari hanno strappato il pass per domani sei portacolori, le quali hanno raggiunto le quattro schermitrici già qualificate. Potevano già contare sulla loro presenza Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Sara Maria Kowalczyk, già dentro in virtù del ranking. Ad aggiungersi subito a loro sono state Roberta Marzani e la giovanissima Giulia Paulis, entrambe artefici di un percorso netto nella fase a gironi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, dieci spadiste staccano il pass per il tabellone principale in Coppa del Mondo a Saint-Maur ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scherma: sette sciabolatori staccano il pass per il tabellone principale a BudapestVa in archivio la lunga giornata dedicata alle fase preliminare in quel di Budapest, città che ospita questo weekend la tappa valida per la Coppa del... Scherma: dodici sciabolatori staccano il pass per il tabellone principale al Trofeo LuxardoSaranno ben dodici gli sciabolatori che prenderanno parte al tabellone principale domani a Padova, città che ospita questo weekend la... Ultimo week-end di Coppa del Mondo con 48 azzurri in pedanaROMA (ITALPRESS) – Ultimo weekend di Coppa del Mondo per la scherma azzurra: in pedana la spada e la sciabola. Entrambe le armi si sdoppieranno nel fine settimana che va da venerdì 22 a domenica 24 ma ... italpress.com Scherma: ultimo week end di coppa del mondo, 48 azzurri in pedanaUltimo weekend di Coppa del Mondo per la scherma azzurra: in pedana spada e sciabola. Da venerdì 22 a domenica 24 maggio saranno 48 gli atleti in gara per l'Italia: le spadiste impegnate a Saint Maur, ... ansa.it