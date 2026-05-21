SpaceX si quota in Borsa a Wall Street | così Elon Musk può superare i 1.000 miliardi di dollari
SpaceX ha presentato il documento ufficiale per la quotazione in Borsa a Wall Street. La società, nota per il servizio satellitare Starlink, ha deciso di aprire il capitale agli investitori. L’IPO potrebbe portare il fondatore a superare la soglia dei 1.000 miliardi di dollari di patrimonio personale. La decisione di quotarsi segue la crescita dei ricavi e del valore del gruppo nel settore aerospaziale e delle tecnologie satellitari. La quotazione avviene in un momento di attenzione per il mercato delle aziende tecnologiche e innovative.
SpaceX deposita il prospetto per la quotazione in Borsa a Wall Street: il servizio satellitare Starlink traina i conti del gruppo, l’IPO può portare Elon Musk oltre i 1.000 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
SCOMMESSA VINCENTE o FALLIMENTO TOTALE Elon Musk pronto a STUPIRE con SPACEX
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