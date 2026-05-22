SpaceX si quota e il duello Musk-Altman continua a Wall Street

SpaceX ha deciso di quotarsi in borsa, aprendo così una nuova fase per la società aerospaziale fondata da Elon Musk. La scelta è stata comunicata ufficialmente e ha suscitato l’interesse degli investitori. Musk ha intrapreso questa strada dopo aver avviato diverse aziende di successo, tra cui PayPal e Tesla. La decisione di SpaceX di entrare nel mercato azionario si inserisce nel quadro delle strategie del fondatore, che ha già affrontato in passato confronti pubblici con altri dirigenti e analisti di Wall Street.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui