SpaceX si quota e il duello Musk-Altman continua a Wall Street
SpaceX ha deciso di quotarsi in borsa, aprendo così una nuova fase per la società aerospaziale fondata da Elon Musk. La scelta è stata comunicata ufficialmente e ha suscitato l’interesse degli investitori. Musk ha intrapreso questa strada dopo aver avviato diverse aziende di successo, tra cui PayPal e Tesla. La decisione di SpaceX di entrare nel mercato azionario si inserisce nel quadro delle strategie del fondatore, che ha già affrontato in passato confronti pubblici con altri dirigenti e analisti di Wall Street.
La prima mossa, come spesso è accaduto in passato da PayPal a Tesla, l’ha fatta Elon Musk. SpaceX ha depositato il prospetto per quotarsi il 12 giugno al Nasdaq, l’indice tecnologico di Wall Street: avrà il ticker SPCX e punta a raccogliere fino a ottanta miliardi di dollari, con una valutazione di almeno 1750. Al termine dell’operazione sarà la più grande Ipo della storia, tre volte quella di Aramco, la compagnia petrolifera saudita, conclusa ormai sette anni fa. Sono bastate ventiquattrore per imprimere un’accelerazione improvvisa alla competizione globale sull’intelligenza artificiale, spostando la contesa dalla raccolta di capitale privato alla mobilitazione di massa del risparmio pubblico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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