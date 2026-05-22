Space X annuncia il nuovo lancio di Starship V3 | stanotte il secondo tentativo dopo i problemi di ieri
Stanotte, Space X ha programmato il secondo tentativo di lancio di Starship V3, dopo che il primo tentativo ieri notte è stato annullato a causa di un problema alla torre di lancio. La società ha comunicato tramite il proprio account su X che il nuovo tentativo è previsto in questa notte, mantenendo l’obiettivo di portare il veicolo in orbita. Il lancio rappresenta una tappa importante per il progetto di Space X, che si prepara a riprovare dopo l’interruzione di ieri.
Dopo il guasto alla torre di lancio che ieri notte aveva annullato il lancio, Space X ha annunciato su X il secondo tentativo per lanciare Starship V3 in orbita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
SpaceX And NASA Finally Give Out The Big Starship News! Is SLS Dead
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