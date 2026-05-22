Space X annuncia il nuovo lancio di Starship V3 | stanotte il secondo tentativo dopo i problemi di ieri

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stanotte, Space X ha programmato il secondo tentativo di lancio di Starship V3, dopo che il primo tentativo ieri notte è stato annullato a causa di un problema alla torre di lancio. La società ha comunicato tramite il proprio account su X che il nuovo tentativo è previsto in questa notte, mantenendo l’obiettivo di portare il veicolo in orbita. Il lancio rappresenta una tappa importante per il progetto di Space X, che si prepara a riprovare dopo l’interruzione di ieri.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo il guasto alla torre di lancio che ieri notte aveva annullato il lancio, Space X ha annunciato su X il secondo tentativo per lanciare Starship V3 in orbita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SpaceX And NASA Finally Give Out The Big Starship News! Is SLS Dead

Video SpaceX And NASA Finally Give Out The Big Starship News! Is SLS Dead?

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Il nuovo razzo di Musk non parte, Starship V3 si blocca sulla torre di lancio: ipotesi su un altro tentativo

SpaceX pronta per il primo lancio della nuova Starship V3: possibile decollo il 20 maggioSpaceX non ha ancora annunciato una data precisa per il 12° volo di prova di Starship, il primo nella nuova configurazione V3, ma gli avvisi relativi...

space x annuncia ilSpace X annuncia il nuovo lancio di Starship V3: questa notte il secondo tentativo dopo i problemi di ieriDopo il guasto alla torre di lancio che ieri notte aveva annullato il lancio, Space X ha annunciato su X il secondo tentativo per lanciare Starship V3 ... fanpage.it

space x annuncia ilSpaceX si quota in Borsa a Wall Street: così Elon Musk può superare i 1.000 miliardi di dollariSpaceX deposita il prospetto per la quotazione in Borsa a Wall Street: il servizio satellitare Starlink traina i conti del gruppo, l’IPO può portare ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web