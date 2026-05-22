Il nuovo razzo di Musk non parte Starship V3 si blocca sulla torre di lancio | ipotesi su un altro tentativo

Il lancio di Starship V3 è stato rinviato a causa di un problema tecnico che ha impedito al razzo di staccarsi dalla torre di lancio. Durante l'ultima operazione, il braccio idraulico che aiuta nel distacco si è bloccato, rendendo impossibile il proseguimento della procedura. Attualmente non è stata comunicata una data ufficiale per un nuovo tentativo, anche se si ipotizza che ci potrebbero essere ulteriori test in programma per risolvere il problema.

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Il lancio di Starship V3 è stato rimandato. Non è ancora chiaro quando verrà fatto un nuovo test perché prima bisogna riparare il braccio idraulico che ha reso impossibile il distacco da Terra del razzo costruito da SpaceX. Starship V3 è rimasto fermo sulla torre di lancio. 🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Elon Musk Revealed SpaceX Starship Flight 12 Launch Date Not What We Expected, but… Sullo stesso argomento Starship V3, stop improvviso a 40 secondi dal lancio: è un intoppo tecnico? Punti chiave Cosa ha causato il blocco dei sistemi a pochi secondi dall'accensione? Quali criticità hanno costretto il team a sospendere il lancio... Starship: Musk slitta il lancio di un mese per lo scudo termicoElon Musk ha confermato ufficialmente uno slittamento di circa un mese per il prossimo volo di prova del razzo Starship. Miliardi come noccioline, il razzo preso con le pinze, l’ai che prende il Nobel, MA ELONIO PUTTANA DI UNA EVA QUAND’E’ CHE AGGIUSTI I TERGICRISTALLI DELLA TESLA CHE PARTONO DA SOLI CON 40 gradi E UN SOLE CHE SPACCA LE PIETRE! ( x.com [SpaceX su X] Ora puntiamo alle 18:30 CT per il lancio di Starship (altro ritardo di 30 minuti) reddit Elon Musk ferma il lancio di Starship: dietro c'è un piano miliardarioA spiegare l’origine dello stop è stato direttamente Elon Musk sui social network. Secondo il fondatore di SpaceX, il rinvio sarebbe stato causato da un problema a un perno idraulico collegato alla to ... tg.la7.it Rinviato il test in volo della nuova Starship di MuskRinviato per motivi tecnici il test in volo della Starship V3, la nuova versione del veicolo spaziale di SpaceX che l’azienda prevede di utilizzare per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Nella bas ... ansa.it