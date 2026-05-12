SpaceX pronta per il primo lancio della nuova Starship V3 | possibile decollo il 20 maggio

SpaceX si prepara per il primo volo di prova della nuova versione di Starship, denominata V3. Sebbene non sia stata comunicata una data ufficiale, i segnali provenienti dagli avvisi di spazio aereo e marittimo suggeriscono un decollo possibile già mercoledì 20 maggio dalla base di Boca Chica in Texas. Il lancio rappresenta il 12° tentativo di test per il veicolo.

SpaceX non ha ancora annunciato una data precisa per il 12° volo di prova di Starship, il primo nella nuova configurazione V3, ma gli avvisi relativi allo spazio aereo e marittimo indicano un possibile decollo già per mercoledì 20 maggio dalla Starbase di Boca Chica, in Texas. Il nuovo megarazzo è già pronto sul pad e ha superato anche l’ultimo test generale.🔗 Leggi su Fanpage.it

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The Shockwaves From Starship’s Biggest Test Were Insane

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SpaceX: Prova di lancio completata. Durante un conto alla rovescia simile a un volo, sono stati caricati per la prima volta oltre 5.000 tonnellate metriche (più di 11 milioni di libbre) di propellente sui veicoli Starship e Super Heavy V3 completamente impilati - reddit.com reddit

- Oltre al video del test, vi mostro la Starship 39 nella versione V3 pronta per il full stack sul booster; - Sono comparse le prime NOTAM sul prossimo volo di test. La finestra del Flight 12 si apre il 15 maggio alle 22:30 UTC e prosegue per diversi giorni. Siamo vi x.com

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