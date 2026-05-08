Altra spaccata alla boutique Fausti In due minuti prese più di 50 borse

Nella prima mattinata di ieri, intorno alle cinque, una banda ha preso di mira una boutique di abbigliamento, causando danni alla vetrina e portando via oltre 50 borse in pochi minuti. La scena è stata scoperta poco dopo, con i rilievi effettuati dagli agenti di polizia scientifica che hanno delimitato l’area. L’episodio si è verificato in un momento in cui l’attività commerciale era ancora chiusa.

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Il raid ieri mattina all’alba, intorno alle 5. La vetrina sfondata, l’area delimitata dai nastri della scientifica per i rilievi. Nel mirino ancora una volta il negozio di alta moda Tiziana Fausti, sotto al porticato del Sentierone, in pieno centro. Un blitz velocissimo, poco più di due minuti: in azione due ladri che, entrati nel negozio, hanno portato via tra le 50 e le 70 borse di marca e poi sono fuggiti prima dell’arrivo della Sorveglianza e delle forze dell’ordine. Dai fotogrammi delle telecamere si vedono due uomini, con il cappuccio della felpa in testa. Poi ritornano con una Fiat 500 con cui hanno fatto pressione sul vetro fino ad aprirsi un varco.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Altra spaccata alla boutique Fausti. In due minuti prese più di 50 borse Notizie correlate Leggi anche: Bergamo, spaccata nel negozio di Tiziana Fausti all’alba: vetrina infranta. In due minuti rubate oltre 50 borse -Foto/video Leggi anche: Bergamo, spaccata da Tiziana Fausti: prima prendono le misure «a spanne» e poi spaccano la vetrina con l’auto. In due minuti rubate oltre 50 borse -Foto/video Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Bergamo, spaccata nel negozio Tiziana Fausti in pieno centro: ladri in fuga con 50 borse griffate; Spaccata notturna alla boutique. I due serbo-montenegrini arrestati progettavano altri colpi in centro; Furto con spaccata alla Monti Boutique, fermati i due presunti responsabili -; Altro colpo da Tiziana Fausti sul Sentierone: il blitz in due minuti, rubate più di 50 borse di lusso. Altra spaccata alla boutique Fausti. In due minuti prese più di 50 borseIl colpo ieri mattina all’alba nel negozio sotto il porticato del Sentierone, già preso di mira dai malviventi. L’anno scorso in un analogo blitz furono portati via articoli di lusso con danni per 100 ... ilgiorno.it Bergamo, spaccata nel negozio Tiziana Fausti in pieno centro: ladri in fuga con 50 borse griffateVetrina sfondata con un’auto ariete e blitz dei malviventi durato pochi minuti. Un colpo che si aggirerebbe intorno ai centomila euro ... ilgiorno.it Jerry Italia. . Ancora raid nel cuore di Gela. Nel giro di pochi minuti, tre tentativi di spaccata in pieno centro storico: uno andato a segno. Sempre lo stesso uomo, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre agisce armato di tenaglia e coltello. Cresce l - facebook.com facebook