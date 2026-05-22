Sp58 verso Tavullia nuovi attraversamenti pedonali illuminati e sistemi hi-tech per controllare la velocità
Lungo la Strada Provinciale 58, tra le località coinvolte, sono stati installati nuovi attraversamenti pedonali illuminati e sistemi tecnologici per il monitoraggio della velocità. Questi interventi sono stati messi in atto per affrontare in modo pratico le problematiche legate al traffico e alla sicurezza stradale in quella tratta. La realizzazione di queste migliorie è stata comunicata come una risposta rapida alle criticità rilevate, senza indicare ulteriori dettagli sui tempi o sui costi sostenuti.
Un’azione concreta e immediata per rispondere alle criticità legate al traffico lungo la Strada Provinciale 58. In attesa dei prossimi incontri istituzionali con la Provincia di Pesaro-Urbino, nell’ambito del percorso già avviato insieme alle Province di Rimini e Pesaro per affrontare le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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