Miglioramento tecnologico e nuovi attraversamenti pedonali

L’amministrazione ha avviato interventi di miglioramento tecnologico che coinvolgono l’installazione di nuovi attraversamenti pedonali e l’illuminazione di diverse aree della città. Sono stati migliorati i punti luce sulla Ghirlandina, in piazza della Pomposa, nelle zone cani di Baggiovara, Buon Pastore, via Divisione Acqui, al Peep Torrenova e al Parco della Resistenza. Inoltre, è stata riqualificata l’illuminazione dei portici nel centro storico.

Il completamento di 'Modena full led' con l'installazione di illuminazione a led al cimitero Freto, in piazza Alessandrini, nei parcheggi in largo Traeri e vie Curie, Agnesi, Corsini, Pasteur, Serra, Pignedoli, così come nelle vie Fleming, Einstein e Maiorana, ma anche l'illuminazione degli attraversamenti presso le scuole e le fermate degli autobus. Sono gli interventi di miglioramento tecnologico dell'illuminazione obbligatori che Edison Next Government S.