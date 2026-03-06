Sicurezza sulle strade realizzati due nuovi attraversamenti pedonali illuminati in via Mazzini

Sono stati completati due nuovi attraversamenti pedonali illuminati in via Mazzini. I lavori di realizzazione sono stati conclusi di recente e i passaggi sono ora operativi. L’obiettivo è migliorare la sicurezza sulla strada, offrendo maggiore protezione sia ai pedoni sia agli automobilisti che percorrono la zona. La scelta di installare l’illuminazione punta a rendere più visibili gli attraversamenti durante le ore notturne.

L'assessora Gabellini: "Ulteriori tasselli del nostro piano di prevenzione e riduzione del rischio sulla rete viaria di Cattolica" Due nuovi attraversamenti pedonali illuminati in via Mazzini. Ultimati i lavori di realizzazione dei passaggi che hanno l'obiettivo di rafforzare la sicurezza stradale e garantire maggiore tutela a pedoni e automobilisti. Un intervento frutto dell'ascolto e concertazione dell'amministrazione con i cittadini residenti nel corso dei vari incontri di quartiere in cui si è spesso affrontato e posto come priorità il tema della sicurezza stradale. Questi due nuovi passaggi pedonali illuminati sono un ulteriore tassello del piano di potenziamento della sicurezza urbana promosso dall'amministrazione.