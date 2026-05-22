Nella giornata del 22 maggio 2026, a Crema, tutte le prime classi che avevano rischiato di essere eliminate sono state confermate. La decisione è arrivata dopo che si è verificato il raggiungimento del numero minimo di iscritti necessario per mantenere le classi. Le tre prime classi, quindi, sono state salvate in extremis e non saranno cancellate. La vicenda riguarda il rischio di chiusura di alcune sezioni a causa di bassi numeri di iscrizioni.

Crema (Cremona), 22 maggio 2026 – Tutte salve le tre prime classi che rischiavano di stare al palo a causa della mancanza del numero minimo di iscritti. La scuola primaria di Credera Rubbiano avrà la sua classe prima per l’anno scolastico 2026-27. Ad annunciarlo è stata la dirigente di Montodine, Santa Donatella Maugeri, che ha spiegato: “Il dialogo costruttivo con l’Ufficio scolastico territoriale ha permesso di far valere le specificità e le esigenze del territorio, garantendo il diritto all’istruzione e la continuità didattica nel plesso, portando a ottenere questo risultato”. La formazione della futura classe prima era in forse in quanto mancava un alunno per raggiungere il numero minimo richiesto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sospiro di sollievo, tutte le prime classi a rischio estinzione salvate in extremis

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