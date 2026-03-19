Infortunio Tonali arriva l’esito degli esami | sospiro di sollievo per Gattuso! Rischio forfait per i playoff scongiurato ecco come sta

Dopo gli esami sostenuti, si conoscono le condizioni di Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle. L’esito degli accertamenti ha escluso un infortunio grave, e quindi Tonali potrà partecipare ai playoff con l’Italia. La notizia rappresenta un’ottima notizia per il tecnico azzurro e per la squadra nazionale, che potranno contare sul giocatore in vista delle prossime partite ufficiali.

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