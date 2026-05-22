Sospiro di sollievo il sannita Biagio ritrovato | è in ottime condizioni

Dopo giorni di preoccupazione, la vicenda di Biagio, un uomo originario della provincia di Benevento, si è conclusa con un lieto fine. La sua presenza è stata scoperta ad Aversa, dove alcuni dipendenti di un supermercato lo hanno riconosciuto e segnalato alle forze dell’ordine. Le autorità hanno confermato che si trova in buone condizioni e sta ricevendo le cure necessarie. La notizia ha portato sollievo a chi era in attesa di aggiornamenti.

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