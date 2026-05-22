Sospiro di sollievo il sannita Biagio ritrovato | è in ottime condizioni
Dopo giorni di preoccupazione, la vicenda di Biagio, un uomo originario della provincia di Benevento, si è conclusa con un lieto fine. La sua presenza è stata scoperta ad Aversa, dove alcuni dipendenti di un supermercato lo hanno riconosciuto e segnalato alle forze dell’ordine. Le autorità hanno confermato che si trova in buone condizioni e sta ricevendo le cure necessarie. La notizia ha portato sollievo a chi era in attesa di aggiornamenti.
Tempo di lettura: 2 minuti È finita con un sospiro di sollievo la vicenda di Biagio, il sannita del quale non si avevano più notizie da tempo e che è stato ritrovato ad Aversa grazie alla segnalazione di alcuni dipendenti di un supermercato MD della zona. A raccontare quanto accaduto è un familiare, che nelle ultime ore ha potuto finalmente parlare con lui grazie all’intervento dei carabinieri. “I dipendenti del supermercato mi hanno aiutato – racconta – perché Biagio da circa un mese andava lì a fare un po’ di spesa. I carabinieri me lo hanno passato al telefono e lui mi ha detto che lavora nelle serre e che ormai si è stabilito ad Aversa”. Una telefonata attesa e desiderata, che però non ha cancellato le preoccupazioni dei familiari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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